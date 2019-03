‘Daarom heb ik hier bij Vitesse geen serieuze druk ervaren’

Als het aan Leonid Slutsky zelf ligt, blijft hij na dit seizoen nog een jaar bij Vitesse. De Rus is sinds afgelopen zomer trainer van de Arnhemmers en staat met de club momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie. "Ik weet alleen niet of de eigenaar tevreden is en mij hier wil houden. Het hangt dus niet alleen van mij af", vertelt Slutsky tegen DAZN.

Door Peter van Drunen

In Rusland werd met enige verbazing gereageerd toen bekend werd dat Leonid Slutsky hoofdtrainer van subtopper Vitesse werd. De Rus had immers bij grotere clubs triomfen gevierd. Het grote succes voor Slutsky begon in 2009 toen hij werd aangesteld als hoofdtrainer van CSKA Moskou. Tussen 2009 en 2016 groeide hij uit tot toptrainer door tweemaal de achtste finales van de Champions League te bereiken en driemaal kampioen van Rusland te worden. De coach geeft aan dat deze ervaringen ervoor zorgen dat hij geen druk heeft gevoeld bij Vitesse toen de resultaten minder waren. "CSKA Moskou is de grootste club van Rusland. Daar moet je altijd eerste worden, net als bij Ajax en PSV. Als je niet op de eerste plek staat, sta je automatisch onder serieuze druk. Bij het nationale team zijn de verwachtingen altijd hoger dan normaal. Daarom heb ik hier bij Vitesse geen serieuze druk ervaren. Ik was wel ontevreden over ons spel."



In de video hierboven vertelt Vitesse-trainer Leonid Slutsky uitgebreid over de doelstellingen die hij vooraf opgelegd kreeg van eigenaar Valeri Ojf.

Voor het eerst vertelt de 47-jarige Vitesse-trainer welke doelstellingen hij precies opgelegd kreeg in gesprek met eigenaar Valeri Ojf. De Arnhemmers hebben nooit een plek in de top drie geambieerd, maar het behalen van Europees voetbal is wel van groot belang voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "We hebben nog een kans om dit doel te behalen", zegt de oefenmeester, die benadrukt dat er meer succesindicatoren zijn. "We hebben nu bijna tien spelers die uitkomen voor nationale teams. Aan de start van het seizoen waren dat er minder. Dat betekent dat er serieus naar Vitesse gekeken wordt."