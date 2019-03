Aubameyang baart opzien met masker: ‘Daarom vierde ik het zo’

Arsenal wist zich donderdagavond te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League door Stade Rennes in eigen huis met 3-0 te verslaan. Pierre-Emerick Aubameyang was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de Londenaren. De aanvaller zette na de laatste treffer een masker op om zijn doelpunt te vieren.

Bij Borussia Dortmund, voormalig werkgever van Aubameyang, vierde de international van Gabon wel vaker een goal met een masker. Zo heeft de spits onder meer maskers van superhelden Spiderman en Batman gedragen na een belangrijke treffer. Donderdagavond deed Aubameyang een masker op van superheld Black Panther.

“Ik zocht een masker dat mij op de juiste manier representeert. Dat is Black Panther”, doelt hij op de clubsite van Arsenal op de gelijknamige superheldenfilm. Het feit dat hij uitkomt voor de nationale ploeg van Gabon speelt ook mee. “In Gabon noemen we het nationale team ook de Black Panthers. Daar kan ik me mee identificeren, dus daarom vierde ik het doelpunt op deze manier.”

Arsenal verloor vorige week met 3-1 van Stade Rennes, maar herstelde zich donderdagavond dus door met 3-0 te winnen. Aubameyang had goede kansen om tot scoren te komen in het Emirates Stadium. “Ik was een beetje nerveus en miste twee mogelijkheden om de wedstrijd op slot te gooien. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen”, besluit de 29-jarige aanvaller.