LIVE: de loting voor Ajax in de kwartfinale van de Champions League

De kwartfinalisten van de Champions League weten vrijdagmiddag waar ze aan toe zijn. Vanaf 12.00 uur wordt in Nyon de loting verricht voor de acht overgebleven clubs, waaronder Ajax. Ook wordt meteen 'doorgeloot' voor de halve finales, zodat de ploegen nu al te weten komen hoe hun mogelijke route naar de finale in het Wanda Metropolitano op 1 juni eruitziet. Volg alle ontwikkelingen vanuit Nyon op de voet in dit liveblog!