eDivisie: Ajax haalt hard uit, Feyenoord nadert koppositie

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Na de derde speelronde staan Ajax, AZ en FC Groningen bovenaan de poules. In de vierde speelronde wordt er grotendeels bepaald wie er direct naar de KO's gaat en wie nog moet strijden om de Play-Offs te behalen. Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 4

Na drie speelrondes zien we dat er een aantal opvallende namen zijn die een gooi doen naar de groepswinst. Vooral in poule B is het ontzettend spannend. AZ staat hier bovenaan, maar wel met een gelijk puntenaantal als het PEC Zwolle van Tony Kok. In de overige poules zijn Ajax en FC Groningen de enige ploegen die nog niet verloren hebben. Voor Groningen ziet het er echter niet rooskleurig uit. Het heenduel met NAC Breda eindigde in mineur door een 1-2 nederlaag. De vraag is of de normaal zo sterke Nick den Hamer het in de return recht kan zetten.

Wedstrijd van de week: FC Groningen - NAC Breda

In het heenduel was Menno Bouhuijzen NAC Breda de eerste die het de ploeg uit het hoge noorden lastig maakte. De Brabander won verdiend met 2-1 van Nick den Hamer. Cultheld Bouhuijzen had een tactiek waardoor Den Hamer nauwelijks kansen wist te creëren. FC Groningen moet deze week kansen gaan creëren anders

Den Hamer start het tweede duel sterk. Hij heeft continu balbezit, maar loopt tegen een muur van verdedigers op zodra hij bij de zestien van NAC Breda komt. Het lukt FC Groningen maar niet om de muur te doorbreken. Als het niet lukt om er doorheen te spelen kiest Den Hamer voor de voorzet. Dat betaalt zich direct uit! De bal valt over een verdediger heen en het is direct raak. Al na elf minuten staat de Groninger dan toch op voorsprong.

Toch heeft FC Groningen het na het doelpunt weer ontzettend lastig met de felle speelstijl van NAC Breda. Als het Den Hamer niet lukt om zelf te creëren moet hij oppassen voor het gevaar van Bouhuijzen. Met passie en strijd weet Bouhuijzen kans na kans te creëren. In de 71e minuut betaalt dat zich uiteindelijk uit. Met een vlammend schot van net binnen het strafschopgebied maakt de ploeg uit Breda gelijk. Gaat Den Hamer punten verspelen tegen De Parel van het Zuiden? Het lijkt erop dat de punten mee naar Brabant gaan. Keer op keer loopt FC Groningen tegen een muur van verdedigers aan. Maar in de slotfase dan verspeelt NAC Breda toch nog slordig de bal waardoor Groningen nog een keer naar voren kan. Vliegensvlug wordt de aanval opgezet waardoor Den Hamer zich vrijspeelt voor de keeper. Den Hamer laat de kans niet onbenut waardoor er over twee duels een gelijke stand op het scorebord staat. FC Groningen blijft op de eerste plek maar ziet de concurrentie dichterbij komen.

Poule A

De Graafschap had een makkelijke middag tegen het VVV-Venlo van Nick Cooiman. Het eerste duel werd al ruim gewonnen waardoor de druk bij VVV ligt. Superboer Julian van den Berg laat wederom zien beter te zijn dan de ploeg uit Limburg. De return levert een simpele overwinning op waardoor De Graafschap zeker is van de play-offs.

In een doelpuntrijk duel met Paskie Rokus van Vitesse moet Bryan Hessing van Heracles Almelo voor het eerst zijn meerdere erkennen. Hij verliest van de ploeg uit Arnhem, Maar omdat Hessing in het heenduel een 3-1 overwinning boekte, neemt hij wel de drie punten mee naar huis.

In het eerste duel met FC Emmen had Dani Hagebeuk van Ajax het lastig. Het eindigde in een gelijkspel met Luuk Jans, waardoor hij nu wat recht te zetten heeft. Dat laat hij zich geen twee keer zeggen, want de Amsterdammers halen keihard uit tegen de Drentse club: 5-1.

Poule B

Op bezoek bij FC Utrecht heeft PSV het net als in het heenduel lastig. Nog steeds hebben de Eindhovenaren onder leiding van Ali Riza problemen met het maken van goals. Verdedigend staat het wel goed bij PSV, waardoor ze de nul weten te houden en de overwinning over de streep te trekken.

Floris Jorna van sc Heerenveen is in topvorm. In het heenduel werd Melvin Boere van AZ al met 2-0 verschalkt en ook nu hebben de Friezen geen kind aan Boere. Het was overigens de laatste wedstrijd van Boere. De eSporter was betrokken bij een auto-ongeluk en wordt daarom vervangen door de zestienjarige Jason Glas.

Tony Kok laat in Poule B zien nog steeds de absolute topfavoriet te zijn voor de groepswinst en boekt een simpele zege op het ADO Den Haag van Jeremy Schroth.

Poule C

Jaey Daalhuisen van Feyenoord maakt tegen Viri Sital van Willem II de aansluiting met de top en profiteert daarmee van het puntenverlies van Nick den Hamer. De Rotterdammers winnen met 2-0 van de ploeg uit Tilburg.

Het spannendste duel in Poule C was de wedstrijd tussen Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard en Levy Frederique van Excelsior. De winnaar kan aansluiting maken met Feyenoord en FC Groningen. Het duurt niet lang voordat de eerste treffer op het scorebord wordt genoteerd. Fortuna geeft op zeer ongelukkige wijze een penalty weg en Frederique schiet hem simpel binnen. In het restant van de wedstrijd komt Excelsior niet meer in gevaar en Oemrawsingh komt zelfs niet tot één schot op doel.

Data Analyse

De best spelers uit de eDivisie blinken veelal uit in dezelfde statistieken. Zo zijn er een aantal spelers die ontzettend met scherp schieten. Een uitstekend voorbeeld daarvan is Julian van den Berg: alle schoten die hij loste waren op doel. In totaal leverde dat vier doelpunten op voor de Superboer. Slechts drie spelers in de gehele competitie scoorden deze speelronde vaker dan hem.