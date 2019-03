El Shaarawy: ‘Je merkt dat de hele wereld naar je kijkt, niet alleen Italië’

Stephan El Shaarawy is bij AS Roma bezig aan een goed seizoen. In de Serie A maakte de linksbuiten dit seizoen reeds negen doelpunten en gaf twee assists in negentien duels voor i Giallorossi. In dit exclusieve interview met DAZN en Voetbalzone vertelt hij over de club en zijn teamgenoten Nicolò Zaniolo en Lorenzo Pellegrini.

