Jonathan Reis (29) vervolgt wereldreis en staat voor contract bij elfde club

Jonathan Reis is momenteel actief bij Bhayangkara FC uit Indonesië. De 29-jarige aanvaller debuteerde donderdag voor de eenmalig landskampioen bij het gewonnen bekerduel met Bali United (4-1). Het is nog niet bekend of Reis een contract krijgt bij de club, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagochtend.

Mocht Reis zich gaan verbinden aan Bhayangkara FC, dan betekent dat de elfde club voor de Braziliaan in zijn loopbaan. De aanvaller was in Nederland actief voor PSV en Vitesse. Hij gold bij de Eindhovenaren als een groot talent, maar mede vanwege alcohol- en drugsgebruik kon Reis de verwachtingen nooit waarmaken.

Na PSV en Vitesse speelde Reis enige jaren weer in Brazilië, alvorens hij in 2015 neerstreek in Turkije bij Boluspor. Na een halfjaar vertrok hij naar Japan, waar hij de afgelopen jaren werkzaam was bij Hokkaido Consadole Sapporote en Albirex Niigata. Bij Bhayangkara FC gaat Reis nu proberen een contract af te dwingen.

Afgelopen zomer deden de geruchten de ronde dat Reis mogelijk zou terugkeren naar Nederland, aangezien FC Twente belangstelling had. “Ik heb gehoord dat er een mogelijkheid is om terug te keren naar Nederland. FC Twente is nog steeds een geweldige club en ik hoef er geen twee keer over na te denken of ik wel voor FC Twente wil spelen”, aldus Reis destijds.