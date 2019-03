Vitesse gaat in zee met ‘één van de grootste sportmerken ter wereld’

Vitesse gaat in zee met Nike, zo melden de Arnhemmers vrijdagochtend via de officiële kanalen. De Amerikaanse sportgigant wordt de nieuwe kledingsponsor van de club en gaat een vierjarige samenwerking aan met Vitesse. De club van trainer Leonid Slutsky gaat vanaf het seizoen 2019/20 over naar het nieuwe merk en ruilt zodoende Macron in.

Nike is een oude bekende van de club uit Arnhem, aangezien het sportmerk in de seizoenen 2012/13 en 2013/14 ook al sponsor was. “Nike is één van de grootste sportmerken ter wereld", stelt Olivier Smit, commercieel directeur van Vitesse op de clubsite. “We hebben elkaar onder andere gevonden op het gebied van innovatie en creativiteit. Dit zie je terug in de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken, maar ook in het design en de kwaliteit van de artikelen."

“Het thuisshirt wordt exclusief voor Vitesse ontwikkeld en geproduceerd waarbij de verbinding tussen de club en Arnhem nadrukkelijk terugkomt. Het uitshirt gaat geïnspireerd worden op 75-jaar Airborne en heeft enkele unieke kenmerken. Ook de trainingslijn ziet er zeer fris en eigentijds uit. Wederzijds is er veel enthousiasme om deze samenwerking voor een langdurige periode aan te gaan."

“We zijn daarnaast vereerd dat Nike Vitesse als een uithangbord ziet om de achterban en breedtesport in Nederland te bereiken. Graag wil ik Macron bedanken voor de zeer prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen vijf seizoenen”, aldus Smit. Vitesse staat momenteel met 40 punten uit 25 wedstrijden op de vijfde plek in de Eredivisie.