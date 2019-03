‘Ik denk dat Zoet voor het eerst echt een concurrent krijgt als hij blijft'

Lars Unnerstall neemt het zondag met VVV-Venlo op tegen PSV, de club waar hij onder contract staat. De Duitse doelman werd afgelopen zomer overgenomen van VVV en direct verhuurd aan de club uit Limburg. Zondag staat hij samen op het veld met Jeroen Zoet, de eerste keeper van PSV en volgend seizoen mogelijk zijn concurrent. Hans van Breukelen kan niet zeggen welke van de twee sluitposten de betere is. “Ze leven in verschillende werelden”, aldus de oud-international.

Zoet heeft een doorlopend contract in Eindhoven, maar aast al meerdere jaren op een buitenlands avontuur. Mocht het ook komende zomer niet tot een vertrek komen dan kan hij zich gaan richten op een concurrentiestrijd met Unnerstall. “Ik denk dat Jeroen Zoet nu voor het eerst echt een concurrent gaat krijgen als hij blijft”, zegt Stan Valckx in het Eindhovens Dagblad. De technisch directeur van VVV is blij met Unnerstall. “Vorig jaar was er volop interesse en kon hij naar veel clubs. Voor ons was de koop- en huurconstructie met PSV uitstekend omdat we hem daardoor nog een jaar hier konden houden.”

Voormalig PSV-doelman Van Breukelen vindt het onmogelijk om aan te wijzen welke keeper de betere is. “Het is appels met peren vergelijken”, zegt hij over Zoet en Unnerstall. Van Breukelen ziet veel potentie in de VVV-keeper en is benieuwd hoe hij het zal doen bij een topclub als PSV. “Bij een paar ballen per wedstrijd moet je je onderscheiden en foutloos zijn. Een keeper bij VVV krijgt veel meer te doen, waardoor het ook makkelijker is om je te laten zien. Je mag soms fouten maken, iets wat bij PSV nooit kan.”

Anton Scheutjens, voormalig keeperstrainer van onder meer PSV en FC Kopenhagen, vindt het een lastige keuze. “Het knappe aan Jeroen vind ik dat hij zich niet van de wijs laat brengen en nooit helemaal door de ondergrens zakt", reageert hij in het regionale dagblad. "Hij heeft bij PSV prima seizoenen gedraaid, werkt in een voor hem vertrouwde en veilige omgeving en weet wat hij kan verwachten. Als hij volgend seizoen bij PSV blijft en Unnerstall erbij komt, kan het een interessante strijd worden.”