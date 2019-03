Ajax wordt gewaarschuwd: ‘Ze hebben dezelfde honger in Europa als Ajax’

Welke club zou Ajax het beste kunnen treffen in de kwartfinales van de Champions League? Dat is de grote vraag in de uren voorafgaand aan de loting in het Zwitserse Lyon, vandaag vanaf 12.00 uur. NOS-commentator Arman Avsaroglu en journalist Geert Langendorff hopen op Manchester United, terwijl David Endt juist hoopt op de sterkst mogelijke tegenstander. “Tegen een verondersteld sterkere tegenstander is de kans op succes weliswaar mathematisch kleiner, maar zo'n tegenstander wekt ook extra energie op”, vertelt de oud- teammanager van Ajax aan de NOS.

Avsaroglu hoopt dat Ajax zijn spel kan blijven spelen en ziet daarom Manchester United als ‘de beste optie’. “Afgezet tegen de kwaliteit in de selectie.” Langendorff is het daarmee eens. “Voor een fris Ajax is dit op papier de makkelijkste tegenstander. United heeft ongelooflijk gestunt tegen Paris Saint-Germain, maar dat lijkt eenmalig te zijn. De spelers lopen namelijk in het rood. Afgelopen weekeinde werd nog vrij kansloos verloren bij Arsenal. De selectie is gesloopt door een enorme waslijst aan blessures.”

“Maar toch: als ze iedereen fit weten te krijgen voor de kwartfinales en als ze in vorm zijn, is United een vervelende ploeg”, erkent de correspondent van het Algemeen Dagblad. Tottenham Hotspur is ook een ploeg ‘waar je goed tegen kan spelen’, stelt Avsaroglu. Langendorff wijst er echter op dat de Londenaren in Europa boven zichzelf uitstijgen. “In de competitie is de titel uit zicht en ogen ze uitgeblust. Maar ze kunnen zich nu juist op de Champions League richten, een uitgelezen kans om toch nog iets te bereiken.”

Endt snapt dat de verleiding groot is om FC Porto als ideale tegenstander te noemen. “Maar Porto heeft op dit moment dezelfde honger in Europa als Ajax. En Ajax heeft geen geweldig trackrecord tegen Porto. Dat kan meespelen”, waarschuwt hij. Avsaroglu stelt dat Ajax tegen FC Porto niet in de rol van underdog kan kruipen. “Als het Porto wordt, gaat iedereen juichend over straat. Dat gaat ook in de hoofden van de spelers zitten.”