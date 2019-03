Feyenoord lanceert nieuw plan: ‘Ajax en PSV zijn van harte welkom’

Feyenoord heeft via technisch directeur Martin van Geel een plan gelanceerd, waarmee de doorstroming van talent naar de eerste elftallen van de Eredivisie-clubs én een aantrekkelijke competitie voor de Jong-elftallen wordt gecreëerd. Het komt erop neer dat de jeugdcompetitie naar elftallen tot twintig jaar moet worden opgerekt, in plaats van negentien jaar, en dat een competitie voor reserveteams op maandagavond moet worden gecreëerd.

Het voorstel behelst dat de Keuken Kampioen Divisie, Tweede en Derde Divisie weer eigen competities worden zonder Jong-elftallen zoals de prof- en amateurclubs op dat niveau graag willen. In Rotterdam stelt men daarom voor dat op maandagavond de reserveteams van de traditionele top drie spelen én minimaal de top tien van de Eredivisie. Daaronder meer divisies voor reserveteams met promotie- degradatieregeling.

In een dergelijke competitie kunnen dan de beste spelers, die in het weekeinde niet aan het startsignaal verschijnen, in actie komen. Nu mogen gelouterde voetballers die bijvoorbeeld van een blessure terugkomen of speelritme missen na een aantal optredens in de hoofdmacht niet meer in een Jong-team mogen uitkomen. Van Geel denkt dat een dergelijke competitie vele malen aantrekkelijker is voor clubs, spelers én publiek. “Jong FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles in De Galgenwaard. Geen enkele entourage. Jong Ajax-Jong AZ, waar ik deze week naar keek. Is dat het dan?”, vraagt de bestuurder zich openlijk in De Telegraaf af.

“Voor spelers die dicht tegen het eerste elftal aan zitten, moet je maandag als speeldag hebben anders spelen ze nooit. In zo’n competitie is weerstand voor topspelers en topjeugdspelers gegarandeerd.” Van Geel weet met welke kritiek zijn tegenstanders zullen komen. Zou bijvoorbeeld Frenkie de Jong zonder speelminuten in de Eerste Divisie ook zijn doorgebroken? “Maar Frenkie de Jong was ook doorgebroken als hij in Feyenoord 2 had gespeeld. Die heeft zoveel kwaliteit.”

Het plan van Van Geel kan ook worden gezien als een handreiking aan veel Eredivisie-clubs die spelers willen huren van de topclubs. De traditionele top drie houdt hun spelers vast voor hun reserve-teams en daardoor zoeken clubs als NAC Breda en Fortuna Sittard vaak hun heil in het buitenland. Van Geel zegt dat PSV en Ajax met hun reserveteams daarom van harte welkom zijn in zo’n competitie voor reserveteams. “Het is ook voor hen de oplossing. Jongens als Daley Sinkgraven of Joël Veltman, die van lange blessures terugkeren, kunnen nu geen wedstrijden spelen.”