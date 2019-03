Mick van Buren leidt sensationele eliminatie van Sevilla in

Slavia Praag heeft donderdagavond ten koste van Sevilla de laatste acht van de Europa League bereikt. Ook de tweede ontmoeting tussen de koploper van Tsjechië en de nummer zes van LaLiga eindigde na negentig minuten in 2-2, waarna een verlenging uitsluitsel moest bieden. Slavia Praag boog daarin een 2-3 achterstand om in een 4-3 zege, mede dankzij een doelpunt van de Nederlander Mick van Buren.

Quincy Promes was in de eerste 45 minuten een van de betere spelers bij Sevilla. De aanvaller leidde op slag van rust de belangrijke 1-1 in. Hij werd onderuitgehaald door keeper Ondrej Kolar, waarna Wissam Ben Yedder vanaf elf meter de ruststand bepaalde. Een belangrijke treffer, daar Slavia Praag na een kwartier spelen de leiding had genomen. Na een corner vanaf de linkerkant kopte Milan Skoda de bal bij de tweede paal richting de doelmond, waar Michael Ngadeu-Ngadjui het leer van dichtbij tegen de touwen werkte.

Jesús Navas was net na rust in het strafschopgebied iets te handtastelijk jegens Jan Boril, waarna de bal op de stip ging en Tomas Soucek de 2-1 op het scorebord zette. De vreugde van de Tsjechen was van korte duur: een geweldige volley van Munir El Haddadi was veel te machtig voor Kolar en nivelleerde de tussenstand in de 54e minuut. Het tempo van de wedstrijd daalde naarmate het eindsignaal in zicht kwam, al was het aan Kolar te danken dat een inzet van Ben Yedder niet de 2-3 betekende.

Promes had een aandeel in de belangrijke 2-3 van Sevilla in de noodzakelijke verlenging. Na een voorzet vanaf de linkerkant kopte Franco Vázquez het leer in de korte hoek. Van Buren, die in de 92e minuut was ingevallen voor Miroslav Stoch, tekende al snel voor de gelijkmaker. Na enkele korte combinaties kwam het leer terecht bij de Nederlander, wiens inzet via Simon Kjaer laag in de verste hoek ging. In de 118e minuut ging het mis voor Sevilla. Het team van Machin kreeg de bal maar niet weg uit het strafschopgebied, waarna Peter Olayinka uiteindelijk een scrimmage van een doeltreffend einde voorzag.

Benfica - Dinamo Zagreb 3-0

De thuisploeg was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt, al konden de pogingen van Pizzi en Rafa Silva doelman Dominik Livakovic niet echt verontrusten. Dinamo, dat het heenduel met 1-0 had gewonnen, had in de eerste 45 minuten niet één schot op doel en had de nodige moeite om bij het strafschopgebied van as Aguias te komen. Het team van Bruno Lage verhoogde na rust de druk op de defensie van Dinamo en dat resulteerde twintig minuten voor tijd in de 1-0: Pizzi kopte het leer terug op Jonás, die het leer met een volley in de verste hoek mikte.

In de eerste helft van de noodzakelijke verlenging viel de doorslaggevende treffer. Dinamo kreeg de bal niet ver weg van het eigen strafschopgebied, waarna Ferro het leer vanaf een meter of achttien heerlijk in de rechterhoek achter Livakovic schoot. Niet veel later kreeg Petar Stojanovic tweemaal geel in een mum van tijd, de tweede vanwege protesteren, en het was uiteindelijk Alex Grimaldo die de eindstand bepaalde.