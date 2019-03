Arsenal poetst 3-1 nederlaag weg dankzij productieve Aubameyang

Arsenal heeft zich weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League. De Engelse topclub won donderdagavond op eigen veld met 3-0 van het Franse Stade Rennes, hetgeen na de 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd voldoende was voor het bereiken van de laatste acht. Pierre-Emerick Aubameyang was met twee doelpunten en een assist de grote man aan de kant van the Gunners.

Arsenal leek na de pijnlijke nederlaag van vorige week voor een hels karwei te staan, maar het elftal van trainer Unai Emery schoot voor eigen publiek furieus uit de startblokken en wist de achterstand in het tweeluik razendsnel weg te poetsen. Al na vijf minuten voetballen werd de score geopend door Aubameyang, die van dichtbij binnen tikte na voorbereidend werk van Aaron Ramsey: 1-0. De spits uit Gabon zette Arsenal zo op het juiste spoor en na een kwartier voetballen was hij andermaal goud waard voor de Londenaren.

Aubameyang ontsnapte na een kaats van Ramsey aan de buitenspelval, waarna hij bal vanaf de achterlijn in de doelmond van de bezoekers bracht. De opgestoomde Ainsley Maitland-Niles dook daar vervolgens op om met het hoofd voor de 2-0 te tekenen. Stade Rennes was geen schim van de ploeg die in de heenwedstrijd indruk had gemaakt met dynamisch spel en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat het de rust haalde zonder verdere kleerscheuren. Arsenal speelde dominant en liet via onder anderen Mesut Özil en Ramsey kansen op een derde treffer liggen.

Stade Rennes kwam er in de eerste helft niet aan te pas, maar de Fransen waren kort na de onderbreking plots dicht bij de aansluitingstreffer: een afstandsschot van M'Baye Niang belandde via de vingertoppen van doelman Petr Cech op de paal. Het bezoek kwam steeds beter in de wedstrijd en dook rond het uur opnieuw gevaarlijk op in het strafschopgebied van Arsenal. Ismaïla Sarr leek in kansrijke positie uit kunnen gaan halen na een pass van Niang, maar Sead Kolasinac voorkwam uiteindelijk met een uiterste krachtsinspanning dat Cech hoefde in te grijpen.

Met nog twintig minuten op de klok besloot Emery Özil en Alexandre Lacazette naar de kant te halen ten faveure van Henrikh Mkhitaryan en Alex Iwobi. Die beslissing van de Spaanse oefenmeester kon overduidelijk niet op de goedkeuring van het publiek in het Emirates Stadium rekenen, maar twee minuten na de dubbele wissel kon Arsenal wel de 3-0 vieren. Kolasinac bracht de bal vanaf de linkerflank laag voor het doel, waarna Aubameyang van dichtbij zijn tweede doelpunt van de avond liet aantekenen. Doordat Arsenal in de slotfase enkele uitstekende kansen liet liggen, bleef Stade Rennes uitzicht houden op een toereikend resultaat, maar een Franse treffer en daarmee een verlenging bleef uiteindelijk uit.