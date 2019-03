Benito Villamarín, het stadion waar de teller van ‘MVP’ Lionel Messi stokt

Nadat Barcelona zich midweeks wist te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, wacht zondag in LaLiga alweer de uitwedstrijd tegen Real Betis. De Catalanen staan met nog elf speelrondes voor de boeg zeven punten los aan kop. Real Betis staat achtste en heeft nog zicht op de top vier. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in het Benito Villamarín, zondag vanaf 20.45 uur.

O Barcelona verloor slechts één van zijn vijftien laatste ontmoetingen in LaLiga met Real Betis (elf zeges, drie remises). De enige nederlaag kwam eerder dit seizoen tot stand in het Camp Nou, waar Real Betis met 3-4 won.

O Barcelona is momenteel al vijftien competitiewedstrijden op rij ongeslagen (twaalf zeges, drie remises), de langste reeks van alle ploegen in LaLiga.

O Real Betis verloor zijn laatste competitieduel in het eigen Benito Villamarín met 1-2 van Getafe. De laatste keer dat de ploeg uit Sevilla twee thuisnederlagen op rij leed in LaLiga, was in december 2017.

O Barcelona (64,8%) en Real Betis (63,8%) zijn de twee ploegen die dit seizoen in LaLiga gemiddeld gezien het meeste balbezit hebben tijdens hun wedstrijden.

O Lionel Messi was in de achttien competitiewedstrijden die hij tegen Real Betis speelde, goed voor zestien doelpunten. In het Benito Villamarín was hij echter pas viermaal trefzeker.

O Geen enkele speler in één van de vijf grote Europese competities was dit seizoen vaker trefzeker in de competitie dan Messi (26). De Argentijnse vedette leverde ook nog eens de meeste assists (12).

O Ivan Rakitic staat in zijn loopbaan op 50 assists in LaLiga: 28 namens Sevilla en 22 namens zijn huidige werkgever Barcelona.

O Rakitic scoorde in totaal al vijf keer tegen Real Betis, vaker dan tegen welke opponent dan ook in LaLiga.

O Quique Setién kan de eerste trainer ooit van Real Betis worden die in één seizoen tweemaal in de competitie wint van Barcelona.