Wegen van Paul Scholes en Oldham Athletic scheiden al na 31 dagen

Paul Scholes staat niet langer voor de selectie van Oldham Athletic. Een maand na zijn aanstelling heeft de oud-middenvelder in een officiële verklaringen laten weten dat hij de League Two-club heeft verlaten, na slechts zeven duels op de bank. In de optiek van de legende van Manchester United kon hij zijn werk niet goed uitvoeren.

“Helaas moet ik mededelen dat ik heb besloten om de club per direct te verlaten. Ik hoopte, in ieder geval, de initiële periode van achttien maanden als manager van een club die ik heel mijn leven heb gesteund, uit te zitten”, verduidelijkte Scholes. “De fans, de spelers, mijn vrienden en familie wisten allemaal hoe trots en opgewonden is was over deze functie.”

“In de korte periode na mijn aanstelling werd het duidelijk dat ik niet zou kunnen werken zoals ik voor ogen had en mij voorgespiegeld was alvorens ik de rol aannam”, vervolgde Scholes. “Ik wens de dans, de spelers en de staf, die allemaal geweldig waren, al het beste voor de rest van het seizoen. Ik zal de club blijven steunen als fan.”

Later meer…