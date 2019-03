Roda JC-trainer Molenaar: ‘Van der Luer moet zijn bek houden’

Het is hommeles bij Roda JC Kerkrade, waar hoofdtrainer Robert Molenaar allesbehalve blij is met uitspraken van Eric van der Luer. De trainer van Jong Roda liet zich afgelopen maandag openlijk kritisch uit over de Finse spits Tim Väyrynen. Molenaar vindt dat Van der Luer zijn mening beter voor zich had kunnen houden over de aanvaller van het eerste elftal.

Väyrynen speelde mee in de verloren wedstrijd van Jong Roda tegen Excelsior en maakte in de ogen van Van der Luer geen goede indruk. Molenaar was niet blij met de kritiek van Van der Luer. “Hij moet zijn bek houden”, wordt een geïrriteerde Molenaar geciteerd door De Limburger. "Hij moet zich gedeisd houden, dit soort dingen hoor je binnenskamers te bespreken.”

Van der Luer noemt de hele situatie ‘een storm in een glas water’. “Waar gaat dit over? Ik zeg de dingen gewoon zoals ze zijn”, aldus de oud-speler. Roda-directeur Harm van Veldhoven heeft liever dat beide trainers zich niet in de media hadden uitgelaten. “Dit soort dingen moeten we intern bespreken, daar zal ik het ook nog wel met ze over hebben.”

Tim Väyrynen maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Hansa Rostock naar Roda JC. Veel indruk heeft hij tot dusver niet kunnen maken in Kerkrade. De 25-jarige aanvaller kwam dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie niet verder dan één basisplaats en negen invalbeurten. Scoren deed de Finse spits nog niet in de competitie.