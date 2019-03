Waar gaat het mis voor Fortuna Sittard, dat in 2019 in een vrije val verkeert?

Tevredenheid heeft plaats gemaakt voor zorgen in Sittard. Waar Fortuna Sittard de winterstop inging op de negende plaats, pakte na de kerstperiode alleen NAC Breda minder punten dan de Limburgers: twee om zes. Waar gaat het mis voor de promovendus?

Fortuna Sittard liet in de eerste seizoenshelft zien een makkelijk scorende ploeg in de Eredivisie te zijn. Slechts zeven ploegen vonden in deze periode vaker het net (29 treffers) en ook op basis van Expected Goals scoorden maar zeven ploegen hoger dan de promovendus uit Limburg (25,2 xG), zo onderzocht Opta. Na de winterstop lijkt Fortuna het niet voor elkaar te krijgen dezelfde stootkracht te tonen als voor de winterstop; gemiddeld werd er minder geschoten, kwamen de zuiderlingen tot minder balcontacten in het zestienmetergebied en werden er minder goals gemaakt.



Eredivisie 2018/19 - Fortuna Sittard

VOOR WINTERSTOP STATISTIEKEN (GEMIDDELD PER DUEL) NA WINTERSTOP 13,9 Schoten 10,5 5,4 Schoten op doel 4,0 20,2 Balcontacten ‘in de 16’ 14,4 1,7 Doelpunten 1,4 1,5 Expected Goals 1,1

Ook achterin schuttert Fortuna Sittard; na de winterstop werden al evenveel doelpunten geïncasseerd als daarvoor (dertig om dertig). Wellicht heeft het uitvallen van Wessel Dammers daar een rol in gespeeld. De verdediger had voor zijn blessure namens Fortuna de meeste uitverdedigende acties (97), was de Fortuna-verdediger met de meeste gewonnen duels (108) en alleen José Rodriguez (137) noteerde meer balveroveringen van alle veldspelers van Fortuna (Dammers 125).

Dat René Eijer en Kevin Hofland zoekende zijn naar de juiste opstelling om het tij te keren, blijkt uit de vele wisselingen in de basisopstelling. In 2019 werden bij Fortuna Sittard, dat vrijdagavond tegen FC Emmen speelt, 23 wijzigingen aan de basisopstelling doorgevoerd in vergelijking met de voorgaande speelronde, meer dan elke andere club. Liefst twaalf keer ging het hier om een verdediger.



Eredivisie 2019

TEAM WIJZIGINGEN BASISOPSTELLING Fortuna Sittard 23 Heracles Almelo 20 NAC Breda 20 Feyenoord 14 VVV-Venlo 12

Opta Facts Fortuna Sittard - FC Emmen

O FC Emmen is ongeslagen in de laatste vier officiële uitduels met Fortuna Sittard (twee zeges, twee remises) en boekte in 2014 de grootste zege in de clubgeschiedenis op bezoek bij de Limburgers (1-8).

O Zowel Fortuna Sittard als FC Emmen kwam in negen van de laatste tien onderlinge ontmoetingen in alle competities telkens tot scoren (eenmaal 0-0 in 2017).

O Fortuna Sittard kwam in 2019 tot minder balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied dan elke andere ploeg in de Eredivisie (115).

O Mark Diemers gaf vier assists in zijn laatste drie competitieduels met FC Emmen (Eerste Divisie en Eredivisie), waaronder een in het heenduel met de Emmenaren dit seizoen.

O Lisandro Semedo maakte zijn laatste Eredivisie-doelpunt in de heenwedstrijd tegen FC Emmen op 7 oktober, na die treffer kwam hij in 879 minuten in de Eredivisie tot 29 schoten zonder te scoren.

O Op basis van de ‘Expected Goals on Target tegen’ had Alexei Koselev dit Eredivisie-seizoen 49,8 tegengoals kunnen verwachten in tegenstelling tot de 60 treffers die hij daadwerkelijk tegen kreeg, het grootste negatieve verschil (-10,2) van alle doelmannen.

O FC Emmen verloor de laatste drie uitduels in de Eredivisie en kreeg hierin elf doelpunten tegen; de Emmenaren zijn de enige ploeg die dit Eredivisie-seizoen buitenshuis nog niet de nul hielden.

O Alleen NAC Breda (7,4) had in 2019 een lagere waarde wat betreft Expected Goals in de Eredivisie dan FC Emmen (8,0) en Fortuna Sittard (8,5).

O FC Emmen maakte dit seizoen 76 procent van de Eredivisie-doelpunten in de tweede helft (22 van de 29), een hoger percentage dan elke andere ploeg.

O Caner Cavlan creëerde dit Eredivisie-seizoen tot en met afgelopen weekend 42 kansen voor FC Emmen, de enige verdediger met meer gecreëerde kansen in deze periode is Angeliño.