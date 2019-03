Boer met lege handen in ArenA: ‘Ik koop hier helemaal geen reet voor’

PEC Zwolle maakte het Ajax woensdagavond knap lastig in de Johan Cruijff ArenA. Na de gelijkmaker van Vito van Crooij in de 79ste minuut had de ploeg van trainer Jaap Stam uitzicht op een goed resultaat, maar Diederik Boer kon een nederlaag niet voorkomen. De invaller had vlak voor tijd geen antwoord op de kopbal van Daley Blind, die de winnende voor Ajax maakte. “Ik koop hier helemaal geen reet voor”, reageerde een balende doelman.

De 38-jarige sluitpost kwam al vroeg binnen de lijnen na een blessure van Mickey van der Hart. Boer bracht een aantal keer goed redding, maar kon een nederlaag niet voorkomen. “Wij hebben één ding nodig en dat zijn punten. En je moet een killersmentaliteit voor beide doelen hebben om die bij elkaar te sprokkelen. Dat betekent dat je gewoon je man moet dekken in verdedigend opzicht”, reageert de sluitpost in gesprek met de Stentor. “Dat laten we bij beide doelpunten van Ajax na. En dat is een repeterend verhaal. Net als dat je aan de andere kant sneller moet scoren. Dat heb je tegen AZ gezien. In de eerste helft creëer je genoeg, maar scoor je niet. Dan sta je gewoon waar je hoort te staan.”

PEC Zwolle is terug te vinden op de dertiende plaats, met slechts een punt meer dan nummer zestien FC Emmen. “Ik heb op dit moment maar één doel en dat is zo snel mogelijk bij die onderste plekken wegkomen”, aldus Boer. “Met een club of vijf of zes maken wij uit wie waar gaat eindigen. Daar krijg je dus steeds minder wedstrijden voor.” PEC neemt het zondag op tegen Excelsior, waarna op 31 maart FC Emmen op bezoek komt. “Hoe cliché ook: Excelsior en Emmen zijn directe concurrent. Tegen hen telt alleen de winst. De manier waarop, maakt me geen reet uit. PEC moet in de eredivisie blijven. Alleen dat telt.”