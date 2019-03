Lieke Martens met Barça in uitverkocht Wanda Metropilitano tegen Atlético

Lieke Martens kan zich met haar ploeggenoten van Barcelona gaan opmaken voor een memorabele voetbalavond. Zondag gaat de sterspeelster van de Oranje Leeuwinnen met de Catalaanse topclub op bezoek bij rivaal Atlético Madrid. In de Spaanse hoofdstad kan Martens een heksenketel verwachten in het Wanda Metropolitano. De damesploegen treffen elkaar in het stadion van Atlético onder het toeziend oog voor liefst 68.000 toeschouwers.

Het vrouwenvoetbal is in Spanje populair en in Madrid staat er veel op het spel. Atlético staat fier bovenaan en kan zondagmiddag goede zaken doen in de strijd om de landstitel, die de laatste twee seizoenen een prooi bleek voor de Madrilenen. Barcelona heeft met nog zeven wedstrijden voor de boeg zes punten minder dan de grote concurrent en moeten winnen op bezoek in het Wanda Metropolitano. De laatste keer dat Barcelona kampioen van Spanje werd, was in het seizoen 2014/15.

De ploeg van Martens en Stefanie van der Gragt heeft nog wat goed te maken tegen Atlético. Eerder dit seizoen werd er gelijkgespeeld in Barcelona en werden de Oranje-internationals uit het Spaanse bekertoernooi geknikkerd. Martens was dit seizoen al goed voor zeven doelpunten in zeventien competitiewedstrijden. Verdediger Van de Gragt speelde mede door blessures pas vier wedstrijden in het eerste elftal.