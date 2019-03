‘Drie beschrijvingen voor Ronaldo? Episch, legendarisch en goddelijk’

Cristiano Ronaldo was dinsdagavond de grote man namens Juventus in de return van de achtste finales in de Champions League tegen Atlético Madrid en dat is ook zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes niet ontgaan. De belangenbehartiger pakt iedere mogelijkheid aan om een van zijn cliënt te complimenteren en looft ook Ronaldo na zijn topprestatie in het miljardenbal. In gesprek met La Gazzetta dello Sport steekt de belangenhartiger zijn mening over zijn landgenoot niet onder stoelen of banken.

Ronado maakte tegen Atlético drie doelpunten en poetste eigenhandig de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg. "Cristiano is de beste voetballer uit de geschiedenis, dat heeft hij dinsdag weer eens laten zien", vertelt Mendes. "Hij is een alien. Cristiano maakte het verschil in Engeland en schreef geschiedenis met Manchester United. In Madrid werd hij de beste speler ooit. Zonder hem hadden ze niet zoveel gewonnen."

In het shirt van Real pakte de 34-jarige aanvaller zestien prijzen, waaronder vier keer de Champions League. "Ronaldo was de leider bij het winnen van de Champions League. Nu weet ik zeker dat hij ook in Italië het verschil zal maken. Hij zal ook geschiedenis schrijven met Juve. Drie beschrijvingen voor hem? Episch, legendarisch en goddelijk", aldus de complimenteuze spelersmakelaar.

Tegen Atlético speelde Ronaldo zijn 160e wedstrijd in de Champions League en daar komen er dit seizoen waarschijnlijk nog minimaal twee bij. De teller wat doelpunten betreft staat op 124. Dit seizoen speelde Ronaldo zeven Champions League-duels namens Juventus en wist hij vier keer te scoren. Naast zijn hattrick tegen Atlético was hij trefzeker tegen zijn oud-werkgever Manchester United.