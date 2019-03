Van Crooij: ‘Als Ajax die overtreding had gemaakt, had hij geen geel gegeven’

Vito van Crooij was woensdagavond namens PEC Zwolle (2-1) trefzeker tegen Ajax, maar haalde het einde van de wedstrijd niet. De aanvaller kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en mocht vroegtijdig gaan douchen. Na afloop sprak Van Crooij in gesprek met Veronica Inside zijn onvrede uit over scheidsrechter Allard Lindhout. "Als Ajax die overtreding had gemaakt, had hij geen geel gegeven."

PEC leek na de treffer van Van Crooij met een punt aan de haal te gaan in de Johan Cruijff ArenA. "We kwamen goed uit de rust en speelden goed positiespel. Ajax moest achter ons aan en de mensen begonnen te fluiten. Dat resulteerde in de 1-1 en had is natuurlijk zuur dat we meteen weer een tegendoelpunt krijgen. Als je ons de tweede helft ziet, dan zie je dat we goed kunnen voetballen."

Van Crooij kreeg na de winnende goal van Daley Blind zijn tweede gele kaart. Daar was hij het zelf niet mee eens. "Bij de eerste gele kaart maak ik een tackle op Nicolás Tagliafico. Hij komt meteen met zijn hoofd tegen mij aan. Dat is geel, maar ik denk dat we allebei een kaart moeten krijgen”, legt de aanvaller uit. “Bij de laatste overtreding raak ik Klaas-Jan Huntelaar. Daar zullen we mee moeten leven.”

Met negen wedstrijden voor de boeg staat PEC op de dertiende plek met slechts een puntje meer dan nummer zestien FC Emmen. Zondag gaat PEC op bezoek bij concurrent Excelsior. "Die wedstrijd is belangrijk, we moeten daar gewoon drie punten halen. De plek waarop we staan is natuurlijk niet best, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we dat nog recht gaan zetten”, besluit de buitenspeler.