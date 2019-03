SC Cambuur neemt afscheid van Hake en lijkt voor De Jong te gaan

SC Cambuur neemt na dit seizoen afscheid van René Hake, zo maakt de club uit Leeuwarden donderdag bekend via de officiële kanalen. Het aflopende contract wordt 'in goed gezamenlijk overleg' niet verlengd. De club uit de Keuken Kampioen Divisie schrijft op de clubwebsite dat de komende tijd benut wordt om te zoeken naar een opvolger. Volgens Voetbal International is Henk de Jong topkandidaat om Hake op te volgen.

Hake staat sinds januari 2018 aan het roer bij Cambuur. Vorig seizoen haalde hij met zijn ploeg nog de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar in de eerste ronde bleek FC Dordrecht te sterk. Dit seizoen zijn de prestaties tegenvallend en Cambuur is na 28 wedstrijden terug te vinden op de 13e plaats op de ranglijst. “Dit nieuws doet niets af aan de doelstelling om dit seizoen de play-offs te halen. Iedereen bij de club, met de hoofdtrainer voorop, blijft hier alles aan doen en is vol vertrouwen dat we dit gaan halen”, aldus een statement op de clubsite.

Uit diverse gesprekken met de clubleiding werd duidelijk dat er geen basis was voor een nieuwe samenwerking, daar waar beide partijen hier volgens Voetbal International in eerste instantie wel voor openstonden. Na assistent-trainer Sipke Hulshoff en keeperstrainer René Pronk, vertrekt dus ook Hake. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe technische staf en De Jong is samen met Sandor van der Heide in beeld. Zij vertrekken na dit seizoen bij De Graafschap en Cambuur zou al contact hebben gezocht met de hoofdtrainer van de Doetinchemmers.

De Jong maakte eerder deze week bekend dat een nieuwe aanbieding van De Graafschap niet accepteert vanwege privéomstandigheden. Hij kon voor één of twee jaar bijtekenen, maar weigerde de aanbieding omdat zijn vrouw ‘niet fit’ is. "Een verhuizing is gezien mijn gezinssituatie ook geen optie”, aldus de in Drachten woonachtige De Jong. “Dan moet je eerlijk zijn en zeggen: we hebben al die jaren geweldig samengewerkt, maar aan het einde van het seizoen stopt het. Ik ga er nu alles aan doen om deze geweldige club in de Eredivisie te houden." De Jong was tussen 2010 en 2016 al werkzaam bij Cambuur.