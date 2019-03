‘Alternatief’ weigerde Cardiff City na ongeluk Sala: ‘Het voelde verkeerd’

Jarrod Bowen weigerde afgelopen januari een transfer naar Cardiff City. De aanvaller van Hull City stond in de nadrukkelijke belangstelling van de Premier League-club nadat Emiliano Sala vanwege een tragische crash met een vliegtuig verongelukte. Bowen zou zich ongemakkelijk hebben gevoeld als hij naar Cardiff City was verkast.

Cardiff City had afgelopen winter zeventien miljoen euro over voor Sala, die overkwam van FC Nantes. De Argentijnse aanvaller vloog op maandag 21 januari van Frankrijk naar Wales toen het vliegtuig in Het Kanaal belandde. “De hele situatie zou erg ongemakkelijk zijn geweest”, zegt Bowen, geciteerd door Sky Sports. “Natuurlijk heeft het niets te doen met mijn visie op Cardiff City als club.”

“Het hele verhaal rond Sala was gewoon zo tragisch. Om naar Cardiff City te vertrekken, wetende dat Sala voor die club zou gaan spelen, zou ongelooflijk zwaar zijn geweest. Ik werd zeker niet enthousiast van die gedachte. Natuurlijk moest een transfer ook nog worden goedgekeurd door Hull City. Voor mij was het in ieder geval geen optie.”

“Onder die omstandigheden wilde ik het niet doen. Het voelde verkeerd. Nu weten we allemaal dat Emiliano overleden is. Het is nog steeds nauwelijks te beseffen dat zijn leven zo abrupt is beëindigd. Het is zo wreed”, aldus Bowen, die nog tot medio 2020 vastligt bij Hull City, de huidige nummer dertien van de Championship.