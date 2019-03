‘Je kunt mij niet vergelijken met Cristiano, hij is een van de besten ooit’

Bernardo Silva is dit seizoen een van de belangrijkste spelers van Manchester City en Josep Guardiola loopt weg met de spelmaker. De Spaanse oefenmeester stelde onlangs nog dat zijn pupil de belangrijkste speler van Portugal is, daarbij ogenschijnlijk Cristiano Ronaldo vergetend. Silva zelf wil nog niet zo ver gaan om zichzelf met de sterspeler van zijn land te vergelijken.

“Ik denk dat de mensen het wat anders hebben geïnterpreteerd dan hij daadwerkelijk bedoelde. Wat Cristiano in de afgelopen vijftien jaar heeft gepresteerd, maakt hem waarschijnlijk tot een van de beste voetballers aller tijden. Ik kan daar niet mee vergeleken worden”, reageert Silva, die woensdag nog zijn contract verlengde, in een openhartig gesprek met Sky Sports.

Manchester City en Juventus hebben zich allebei weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League en de kans is aanwezig dat Silva en Ronaldo elkaar zullen treffen in het miljardenbal. De aanvaller van the Citizens hoopt dit moment echter zo lang mogelijk uit te kunnen stellen: “Om eerlijk te zijn zou ik daar niet echt naar uitkijken.”

“Ik ken hem en ik weet wat hij kan, dat heeft hij opnieuw laten zien tegen Atlético Madrid. Je weet dat je dit soort teams, dit soort spelers, tegen kan komen in de Champions League en eigenlijk is dat ook goed. Het betekent dat je meedoet in de sterkste competities. We zullen zien wie de tegenstander wordt, maar het is natuurlijk altijd gecompliceerd om tegen Cristiano te spelen.”