‘Chelsea geeft hoop op; droomtransfer begint vorm te krijgen’

Eden Hazard lijkt Chelsea komende zomer in te gaan ruilen voor Real Madrid. De Belgische aanvaller wordt al maandenlang gelinkt aan een transfer naar de Spaanse topclub en volgens het doorgaans goed ingevoerde Het Laatste Nieuws hebben de Londenaren zich neergelegd bij een zomerse transfer van de 28-jarige sterspeler.

Volgens de krant is er inmiddels berusting bij Chelsea over de situatie van Hazard. De Engelse club houdt geen rekening meer met een langer verblijf van de aanvaller. Chelsea wil nu vooral zoveel mogelijk geld overhouden aan Hazard, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij the Blues. Het Laatste Nieuws stelt dat de droomtransfer naar Real zachtjes aan vorm krijgt.

Naar verluidt is het enige twistpunt nog de prijs. Real denkt aan een transfersom van honderd miljoen euro, terwijl Chelsea meer wil vangen voor de dribbelaar. Eerder deze week meldde Emerson Palmieri dat de spelers van Chelsea een vertrek van Hazard vrezen, maar Willian hoopt dat zijn ploeggenoot na de zomer nog actief is op Stamford Bridge

“Ik hoop dat hij blijft, maar in het voetbal weet je nooit wat er gaat gebeuren. Natuurlijk is Eden een fantastische speler, een van de beste voetballers ter wereld. Hij is mijn vriend en een van de beste spelers met wie ik heb samengespeeld. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat hij blijft”, wordt Willian geciteerd door diverse Engelse media.

Donderdagavond neemt Chelsea het op tegen Dynamo Kiev en verdedigen de Londenaren een 3-0 overwinning die in eigen huis werd behaald. Willian verzekert dat Hazard niet is afgeleid door de verhalen van de afgelopen dagen. “Geen twijfel, hij is gefocust. En natuurlijk wil hij spelen. Hij wil ons helpen iets te winnen dit seizoen. Hij heeft nooit iets gezegd over Real Madrid of iets dergelijks. Hij wil gewoon blijven spelen voor Chelsea.”