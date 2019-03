‘Ik kan een boek schrijven over Virgil van Dijk, een fantastisch persoon'

Virgil van Dijk was woensdagavond in het Champions League-duel met Bayern München (1-3) belangrijk namens Liverpool door een assist en een goal te produceren. Jürgen Klopp is op de persconferentie na afloop lyrisch over de 27-jarige verdediger, die bij de eerste ontmoeting met de Duitse topclub in februari nog ontbrak vanwege een schorsing.

“Wat kan ik zeggen? Ik kan een boek schrijven over zijn vaardigheden, over zijn kracht, over hoe erg ik hem mag, over wat een fantastisch persoon hij is. Hij is nog zo jong, maar nu al zo volwassen en zo sterk”, zegt Klopp, geciteerd door diverse media. De oefenmeester vond Van Dijk goed spelen tegen Bayern, maar verlangt meer van de stopper.

“Hij weet dat hij beter kan spelen dan hij vanavond (woensdagavond, red.) deed. Wij kunnen beter spelen dan we vanavond hebben gedaan. Maar we speelden, vooral in de tweede helft, zo goed als nodig was en ook zo goed als mogelijk was. We hadden veel goede momenten, vooral in de tweede helft”, aldus de Duitser.

Liverpool weet komende vrijdag welke ploeg men treft in de kwartfinales van de Champions League, aangezien dan de loting plaatsvindt in het Zwitserse Nyon. Naast the Reds hebben ook Ajax, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Porto, Juventus, Manchester City en Barcelona zich geplaatst voor de volgende ronde.