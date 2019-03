Jürgen Klopp en Virgil van Dijk balen: ‘Het was een domme actie’

Liverpool bereikte woensdagavond de kwartfinales van de Champions League door op bezoek bij Bayern München met 1-3 te zegevieren. Andrew Robertson moet de eerstvolgende wedstrijd in het miljardenbal echter aan zich voorbij laten gaan, aangezien de verdediger in de slotfase een gele kaart pakte. Jürgen Klopp is niet echt blij met de actie van zijn pupil.

Robertson beging in blessuretijd een overtreding op Leon Goretzka en kreeg een gele prent voorgeschoteld. “Het was een domme actie, maar hij is nog een jonge gast”, zegt Klopp na afloop in gesprek met BT Sport over de 25-jarige Schot. De manager van Liverpool wil niet lang stilstaan bij het incident. “We moeten ons niet druk maken over dit soort dingen.”

Ook Virgil van Dijk wil er niet veel woorden over kwijt. “We moeten zijn afwezigheid in de volgende wedstrijd goed opvangen en ervoor zorgen dat iedereen er klaar voor is”, aldus de Oranje-international. Het is nog niet bekend hoe ernstig de kwetsuur van Jordan Henderson is. De middenvelder moest na een kwartier al worden gewisseld. James Milner hoopt dat de blessure meevalt.

“Het zegt veel over de kracht van deze selectie dat we het konden opvangen”, stelt Milner, die vindt dat het vroege wegvallen van Henderson goed werd verwerkt door zijn ploeg. “Om je aanvoerder zo vroeg in de wedstrijd te verliezen, is zwaar. Maar we zijn er goed mee omgegaan. Fabinho kwam erin en deed het goed”, aldus de veteraan.