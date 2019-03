‘Juventus belooft fans werk te maken van komst Kylian Mbappé’

Juventus verbaasde de voetbalwereld vorig jaar door Cristiano Ronaldo weg te halen bij Real Madrid en La Vecchia Signora lijkt voor aankomende zomer ook een verrassende transfer in gedachten te hebben. Tuttosport meldt namelijk dat Kylian Mbappé nadrukkelijk in beeld is bij de Italiaanse grootmacht, die bereid zou zijn om ver te gaan voor de komst van de nog altijd pas twintigjarige Fransman.

De Turijnse sportkrant schrijft donderdagochtend dat technisch directeur Fabio Paratici aan een groep supporters heeft laten doorschemeren dat de aanvaller van Paris Saint-Germain inderdaad in beeld is. De sportbestuurder was woensdagavond na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Atlético Madrid in de Champions League met onder meer Cristiano Ronaldo, João Cancelo en Emre Can in een restaurant in Turijn.

De groep werd daar aangeklampt door de aanwezige supporters, die bij Paratici aandrongen op de komst van Mbappé. De Italiaan zou vervolgens gereageerd hebben met de belofte alles in het werk te zullen stellen om de komst van de aanvaller mogelijk te maken zodra er zich een opening voordoet in het Parc des Princes.

De komst van Mbappé lijkt hoe dan ook een moeilijk verhaal te worden, daar PSG eerder 180 miljoen euro neerlegde om de jonge ster over te nemen van AS Monaco en hij nog vastligt tot medio 2022. De Frans international, die ook in verband wordt gebracht met Real Madrid, wordt gezien als de speler waar het elftal de komende jaren omheen moet worden gebouwd en zal waarschijnlijk alleen mogen vertrekken als PSG vanwege de Financial Fair Play-reglementen geen andere uitweg meer ziet.