Jürgen Klopp vreest na tegenvaller: ‘Het ziet er niet goed uit’

Liverpool kwalificeerde zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Champions League door Bayern München met 1-3 te verslaan. Manager Jürgen Klopp is blij met de overwinning tegen de Duitse club. “Het is een prachtige avond voor Liverpool, maar de enkelblessure van Jordan Henderson is wat minder”, wordt de trainer geciteerd door Goal.

Henderson moest na bijna een kwartier spelen worden gewisseld vanwege de kwetsuur en werd vervangen door Fabinho. “We moeten zien hoe ernstig het is, maar het ziet er niet goed uit. En dat je opeens moet wisselen, is ook niet ideaal. Dat is altijd slecht voor de wedstrijd. Henderson was fris, maar jammer genoeg kreeg hij problemen met zijn enkel.”

Virgil van Dijk keerde terug bij Liverpool, nadat de verdediger in de eerste wedstrijd tegen Bayern een schorsing moest uitzitten. Klopp is blij dat hij weer de beschikking had over de Oranje-international. “Virgil van Dijk zorgt voor een goede organisatie, ook bij dode spelmomenten. En hij is zelf gevaarlijk”, wijst de trainer naar de tweede goal van Liverpool, gemaakt door Van Dijk.

“Hij vormt een ongelooflijke dreiging voor de tegenpartij. De lengte en kracht die we binnen de ploeg hebben... Het was een geweldig doelpunt”, aldus Klopp over de treffer van Van Dijk, die bij een hoekschop raak kopte. “Dit is een grote overwinning. Ik ben zo trots op de jongens! Het is zeker verdiend”, besluit Klopp in gesprek met BT Sport.