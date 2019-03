‘Toen ik Van Bommel alleen van tv kende, dacht ik dat hij een rotzak was’

PSV reist zondag af naar Limburg voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo en voor Peter van Ooijen wordt dat een bijzonder duel. De middenvelder maakte in het verleden negen jaar deel uit van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en kwam uiteindelijk tot een handvol optredens in de hoofdmacht. In het seizoen 2012/13 deelde hij een kleedkamer met de huidige PSV-trainer Mark van Bommel en Van Ooijen moest het beeld dat hij daarvoor van de voormalig international had al snel bijstellen.

“Toen ik Mark van Bommel alleen van de televisie kende, dacht ik soms dat hij een ontzettende rotzak was. Wel een geweldige speler, maar hij zocht altijd de grenzen op en was vaak in beeld als hij aan het klagen was”, blikt hij terug in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Van Ooijen kwam er echter al snel achter dat het beeld dat hij had ‘totaal tegenovergesteld’ bleek aan de werkelijkheid.

“Niet alleen die topvoetballer die het randje opzocht, maar ook iemand die heel geïnteresseerd is in je als persoon. Hij probeerde mij, maar bijvoorbeeld ook Marcel Ritzmaier en Nigel Bertrams, altijd vooruit te helpen. Van Bommel genoot ook echt ervan als jonge spelers in iets progressie boekten”, legt hij uit. Van Ooijen mocht zelfs meedoen aan het afscheidsduel dat in de zomer van 2013 voor Van Bommel werd georganiseerd: “Stond ik daar ineens tussen wereldsterren als Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben en Franck Ribéry. Prachtig om mee te maken.”

De huidige speler van VVV onderhoudt dit seizoen zo nu en dan nog contact met Van Bommel en de twee zullen elkaar rondom het duel van aankomende zondag naar alle waarschijnlijkheid even spreken. Voor de Limburgers wordt het op het oog een moeilijke zaak om een punt of meer aan het treffen over te houden, maar Van Ooijen sluit niets uit: “Het is lastig natuurlijk, maar onmogelijk is het nooit.”