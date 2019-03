Champions League-avontuur De Boer ondanks knappe zege ten einde

Atlanta United is er in de nacht van woensdag op donderdag niet in geslaagd om de 3-0 nederlaag die eerder werd geleden tegen Monterrey weg te poetsen. De ploeg van Frank de Boer won in eigen huis weliswaar met 1-0 van de Mexicanen, maar dat was niet genoeg om de halve finales van de CONCACAF Champions League te bereiken. Het optreden van the Five Stripes biedt echter wel perspectief voor de toekomst.

Atlanta was vanaf de eerste speelminuut de bovenliggende partij tegen Monterrey, dat het toernooi in 2011, 2012 en 2013 op zijn naam schreef. De Champions League-debutant zette hoog druk en dat leidde in de eerste helft tot kansen voor Ezequiel Barco, Josef Martínez en Gonzalo Martínez. Ondanks deze mogelijkheden slaagden de Amerikanen er echter niet in om met een voorsprong de rust te bereiken en De Boer greep in de tweede helft in door een aantal keer te wisselen.

Met Tito Villalba, Kevin Kratz en Florentin Pogba als ingebrachte spelers in de tweede helft bleef Atlanta zoeken naar de openingstreffer en die kwam er bijna toen een poging van Darlington Nagbe van de lijn werd gehaald. In de 77e minuut was het uiteindelijk toch raak na een combinatie tussen Nagbe en Josef Martínez en laatstgenoemde raak schoot.

In het resterende kwartier wist Atlanta echter niet meer te scoren, waardoor de ploeg zich kan gaan richten op de binnenlandse verplichtingen. De Boer was ondanks de nederlaag niet ontevreden: “We hebben goed gereageerd na de vorige wedstrijd. De spelers hebben alles gegeven, dat wilden we graag zien. Dat is ook wat de fans verwachten.” Atlanta speelt zondag zijn eerstvolgende wedstrijd, als Philadelphia Union de tegenstander is in de Major League Soccer.