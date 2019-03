‘Ik zou geen nee zeggen als Ajax mij terug wil halen’

Ajax hield woensdagavond op het nippertje drie punten over aan het duel met PEC Zwolle. Vito van Crooij tekende een kwartier voor tijd voor de 1-1, waarna Daley Blind vlak voor tijd de winnende 2-1 maakte namens de Amsterdammers. PEC-aanvaller Zian Flemming gaf na afloop van het duel aan dat hij een dubbel gevoel heeft overgehouden aan de confrontatie met zijn oude club

PEC Zwolle had uitzicht op een punt in de Johan Cruijff ArenA, maar gaf het gelijkspel toch uit handen. Flemming baalde stevig. “Als Ajax op één puntje kampioen wordt, dan kunnen de credits naar PEC Zwolle”, zei hij tegenover Veronica. “Een dubbel gevoel natuurlijk. De eerste helft hebben we met de rug tegen de muur gestaan, de tweede helft hebben we gedomineerd voor ons gevoel. We verdienden een resultaat mee te nemen, alleen gaat het op het einde toch fout.”

Flemming kreeg van trainer Jaap Stam een basisplaats tegen de club waar hij werd opgeleid. “Of dit mijn eerste keer was in de ArenA? Als voetballer wel ja. Ik heb veel wedstrijden meegemaakt, op de tribune en als ballenjongen. Het is een hele grote droom om hier te spelen. Dat neemt niet weg dat de droom toch een beetje is uitgekomen", aldus de twintigjarige Flemming, die ooit nog het shirt van Ajax hoopt te dragen. “Ik zou geen nee zeggen als Ajax mij terug wil halen.”