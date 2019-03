Fenomenale Messi gidst Barcelona naar ruime zege op Depay en consorten

Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De Catalanen waren in het Camp Nou met 5-1 te sterk voor Olympique Lyon, waar Memphis Depay 73 minuten meedeed. Grote man aan de zijde van Barcelona was Lionel Messi, die met twee doelpunten en twee assists een flink aandeel had in de comfortabele overwinning.

De heenwedstrijd tussen Olympique Lyon en Barcelona eindigde drie weken geleden in een 0-0 gelijkspel. Ernesto Valverde, trainer van de Catalanen, voerde twee wijzigingen door ten opzichte van die wedstrijd: Arthur speelde op het middenveld, waardoor Sergi Roberto de rechtsbackpositie innam ten koste van Nélson Semedo. Daarnaast verving Philippe Coutinho Ousmane Dembélé in de basiself van Barcelona. Lyon-trainer Bruno Génésio veranderde zijn elftal op meerdere plaatsen, maar ruimde wel opnieuw een basisplaats in voor Depay.

Barcelona was vanaf het eerste fluitsignaal de betere ploeg in het Camp Nou. Nadat Messi voor het eerste gevaar zorgde, kreeg de Argentijn een buitenkansje om de score te openen. Scheidsrechter Szymon Marciniak legde de bal op de stip nadat Jason Denayer Luis Suárez in het strafschopgebied ten val bracht. Messi verschalkte Lyon-doelman Anthony Lopes, die zich later in de eerste helft moest laten vervangen wegens een blessure, met een panenka: 1-0. Binnen het halfuur gooide de thuisploeg het tweeluik op slot.

Na een weergaloze aanval dook Suárez vrij op in het strafschopgebied van Lyon. De Uruguayaan behield het overzicht en bediende de meegelopen Coutinho, die voor een leeg doel geen fout maakte. Via Suárez had Barcelona voor rust nog de mogelijkheid om de marge nog verder uit te breiden. Na de thee nam de thuisploeg overduidelijk gas terug, waardoor Lyon de kans kreeg om terug te komen in de wedstrijd. Een klein kwartier na rust wisten de Fransen de spanning terug te brengen in het duel.

Een gevaarlijke voorzet van Depay kon niet worden weggewerkt door de defensie van Barcelona, waardoor de bal bij Lucas Tousart terechtkwam. De middenvelder controleerde het leer met de borst en liet Barcelona-doelman Marc-André Ter Stegen vervolgens kansloos met een bekeken schot. Ondanks de aansluitingstreffer werd het nooit echt spannend in het Camp Nou. Messi maakte twaalf minuten voor tijd aan alle onzekerheid een einde. De Argentijn stuurde met één kapbeweging zowel Marcelo als Jason Denayer het bos in en schoot via de ingevallen doelman Mathieu Gorgelin de 3-1 binnen.

Na de derde Barcelona-treffer was het verzet van Lyon definitief gebroken, want drie minuten later breidde de thuisploeg de score verder uit. Messi fungeerde deze keer als aangever en bediende Gerard Piqué, die de afgemeten voorzet bij de tweede paal tegen de touwen werkte. De Argentijnse sterspeler van Barcelona verzorgde vier minuten voor tijd ook nog zijn tweede assist van de avond, door de ingevallen Ousmane Dembélé in staat te stellen om ook zijn duit in het zakje te doen en de eindstand op 5-1 te bepalen.