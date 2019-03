Stam klaagt over winnende Ajax-treffer: ‘Volgens mij is dat een overtreding’

PEC Zwolle stevende woensdagavond lange tijd af op een stunt in de Johan Cruijff ArenA, maar zag Ajax in de laatste vijf minuten toch nog de winnende treffer maken via Daley Blind. Jaap Stam, trainer van de Zwollenaren, geeft na afloop van het inhaalduel (2-1 zege voor Ajax) tegenover FOX Sports te kennen dat hij vond dat er een overtreding voorafging aan het beslissende doelpunt.

“De scheidsrechter keek blijkbaar alleen naar het moment van het doelpunt, maar in de situatie daarvoor werd Thomas Lam met twee handen in zijn rug geduwd”, concludeert Stam. “Volgens mij is dat een overtreding. Daarna moet hij het spel al stil leggen. De VAR is daar ook heel belangrijk in. Ze moeten de eerste situatie ook zien en niet pas als de bal de goal ingaat, want dan is de situatie al voorbij.”

“Bij de 1-0 gaat de voorzet naar de tweede paal en komt de tegenstander binnendoor, bij de 2-1 is dat net zo. Die doelpunten zijn te voorkomen, omdat je weet dat ze de bal altijd inbrengen bij de tweede paal”, vervolgt de oefenmeester over de tegendoelpunten die zijn ploeg incasseerde. “In de tweede helft kenden we niet veel verdedigende problemen. In de rust hebben we gezegd dat we durf moesten tonen. Dat lukte hartstikke goed.”

“Als je hier komt voetballen moet je niet bang zijn en lef tonen. Uiteindelijk zie je dat je momenten gaat krijgen dat je tussendoor kunt spelen en gevaarlijk kunt gaan worden”, analyseert Stam. Voor zijn ploeg wacht komende zondag de belangrijke ontmoeting met directe concurrent Excelsior. “Iedere wedstrijd is anders. Natuurlijk maken wij ons zorgen over lijfsbehoud. Het is niet zo dat je altijd je punten gaat krijgen als je voetbal speelt zoals wij. Dat zie je vandaag ook goed. Je moet beloond worden, maar ook scherp blijven.”