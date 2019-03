Tadic opgelucht: ‘Op deze manier heeft PSV ook al vaak gewonnen dit seizoen’

Ajax ontsnapte woensdagavond in het inhaalduel met PEC Zwolle op het nippertje aan puntverlies. De Amsterdammers versloegen de formatie van trainer Jaap Stam dankzij een treffer van Daley Blind in de 85e minuut. Dusan Tadic reageert na afloop in gesprek met FOX Sports opgelucht en is blij dat Ajax eens op een lelijke manier wist te winnen.

“Finally, we win ugly. Soms is dat nodig. Ajax wint altijd met mooi voetbal en veel goals, maar op deze manier heeft PSV ook al vaak gewonnen dit seizoen. Het was zeker niet goed, maar het belangrijkste is nu de overwinning. It was very very ugly, but also very very nice”, geeft Tadic, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, te kennen. Ajax trad in de wedstrijd tegen PEC Zwolle aan zonder Hakim Ziyech en Frenkie de Jong.

“Ziyech en De Jong zijn belangrijk voor ons spel. Maar desondanks moeten we meer creëren. Als we de tweede en derde maken is het klaar. Deze drie punten zijn heel belangrijk”, concludeert de Servische aanvaller, die tevens gevraagd wordt naar zijn rol als leider binnen de selectie. “Ik probeer vooral een leider te zijn door het goede voorbeeld te geven op trainingen en in wedstrijden, maar als ik moet schreeuwen, dan schreeuw ik ook.”

Bij PEC Zwolle overheerste uiteraard chagrijn na de ontmoeting met Ajax. “We waren beter dan Ajax in de tweede helft”, verzucht aanvoerder Younes Namli tegenover FOX Sports. “We doen onszelf in de eerste helft tekort. We voetballen te weinig en hanteerden te snel de lange bal. We gingen met lef vooruit spelen. We hadden ook veel meer de bal en waren gewoon beter dan Ajax in de tweede helft. We dwingen de gelijkmaker af en hebben laten zien dat je ook tegen Ajax de betere ploeg kan zijn.”