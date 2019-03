UEFA opent onderzoek naar Instagram-tirade van Neymar

Neymar moet vrezen voor een sanctie van de UEFA. De Europese voetbalbond bevestigt woensdagmiddag dat er een disciplinair onderzoek is geopend naar uitspraken van de aanvaller van Paris Saint-Germain na de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United (1-3) van vorige week woensdag. Neymar toonde zich via Instagram uiterst kritisch op het optreden van de arbitrage.

PSG kreeg, na een 0-2 overwinning op Old Trafford in de heenwedstrijd, het deksel op de neus in de blessuretijd van de return. Scheidsrechter Damir Skomina wees na een veelbesproken handsbal van Presnel Kimpembe naar de strafschopstip. Marcus Rashford hield het hoofd vervolgens koel. De arbiter had geruime tijd nodig bij de videoschermen om tot zijn beslissing te komen en Neymar was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over de beslissing.

“Dit is een schande. Ze hebben vier mensen die niets van voetbal weten de leiding gegeven over de VAR. Er is geen strafschop. Waar moet hij zijn hand laten als hij met zijn rug naar de bal toe staat? Rot op!”, waren de duidelijke woorden van de aanvaller, die zelf vanwege blessureleed op de tribune zat. Neymar kreeg bijval van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die eveneens niet te spreken was over het optreden van Skomina.

“Wat mij betreft was het geen strafschop. Het is erg makkelijk om een dergelijke beslissing te nemen in het nadeel van PSG. Het is dan weer erg moeilijk om een dergelijk besluit te nemen in het nadeel van welke andere ploeg dan ook”, was de reactie van Al-Khelaifi bij RMC. Trainer Thomas Tuchel stond na afloop van de wedstrijd met de mond vol tanden: “Ze hebben geen enkele kans gecreëerd in de tweede helft. Ik heb er geen uitleg voor.”