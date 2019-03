FC Emmen meldt kort na contractverlenging Lukkien weer goed nieuws

FC Emmen en Michael Chacón hebben overeenstemming bereikt over een vernieuwd contract, zo meldt de promovendus uit Drenthe woensdagmiddag via de officiele kanalen. Het aflopende contract van de 24-jarige middenvelder, die sinds de zomer van 2017 actief is bij de club, is met twee jaar verlengd.

Chacón geldt onder trainer Dick Lukken als een vaste basiskracht. De oefenmeester verlengde onlangs eveneens zijn contract bij FC Emmen en ligt tot medio 2021 vast. Chacón is blij met de contractverlenging, zo laat hij weten op de clubsite. “Ik heb verlengd, omdat ik weet dat we met de groep en de club goed bezig zijn.”

“We hebben een hechte spelersgroep die samen voor handhaving wil strijden”, stelt Chacón. FC Emmen staat momenteel zestiende in de Eredivisie, een plek die aan het eind van het seizoen play-offs om promotie/degradatie betekent. Chacón, eerder werkzaam bij sc Heerenveen en FC Dordrecht, heeft tot op heden 58 wedstrijden gespeeld voor FC Emmen.