‘Onverslaanbaar’ PSV kan ‘favoriete trainer’ weer pak slaag geven

PSV gaat zondag op bezoek bij VVV-Venlo en gaat proberen Ajax op afstand te houden door te winnen in Limburg. VVV staat momenteel in de middenmoot van de Eredivisie en wil graag punten pakken om de play-offs voor Europees voetbal in zicht te houden. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in De Koel, die zondag om 12.15 uur begint.

O PSV is ongeslagen in de laatste dertig Eredivisieduels met VVV-Venlo (25 zeges, 5 remises – thuis & uit) en hield in 21 van deze 30 ontmoetingen de nul.

O VVV-Venlo pakte rood in de laatste drie thuiswedstrijden tegen PSV in de Eredivisie en kan de tweede ploeg worden met een rode kaart in vier opeenvolgende thuisduels met een specifieke ploeg, na RKC tegen Ajax (2006-2011).

O PSV kwam in de laatste zeven Eredivisiewedstrijden tegen VVV-Venlo twaalf keer tot scoren in de 75e minuut of later.

O VVV wist voor het eerst sinds 2010/11 vijf keer de nul te houden in thuiswedstrijden in de Eredivisie. De laatste keer dat dit de Limburgers zes keer lukte in een Eredivisieseizoen was in 1987/88 (8 keer); VVV staat op 99 clean sheets in thuisduels in de Eredivisie.

O Geen ploeg maakte dit Eredivisieseizoen meer overtredingen in het defensieve derde van het veld dan VVV-Venlo (85, gelijk met NAC Breda); tegenstander PSV kreeg in het aanvallende derde de meeste overtredingen mee (102).

O Danny Post kwam in zijn eerste acht wedstrijden in 2019 tot 21 intercepties in de Eredivisie; geen speler noteerde er meer in die periode (Lennart Czyborra en Azor Matusiwa ook 21).

O Maurice Steijn verloor als trainer alle negen Eredivisie-ontmoetingen met PSV, alleen tegen Go Ahead Eagles leed Steijn als coach ook enkel nederlagen in de Eredivisie (1).

O PSV hield dit seizoen in dertien Eredivisieduels de nul, in het gehele vorige seizoen kwamen de Eindhovenaren tot veertien clean sheets.

O Denzel Dumfries noteerde dit seizoen 93 balcontacten in de vijandelijke zestien, meer dan iedere andere verdediger in de Eredivisie.

O Luuk de Jong, die dit Eredivisieseizoen al vaker scoorde (21 keer) dan in 2016/17 en 2017/18 bij elkaar (20 keer), staat op evenveel treffers als de Eredivisie-topscorers van 2017/18 (Alireza Jahanbakhsh) en 2016/17 (Nicolai Jørgensen).