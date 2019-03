Topwedstrijden leveren Ajax veel groter probleem op dan in 2017/18

AZ en Ajax kruisen zondag onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük de degens in Alkmaar. De nummers vier en twee van de Eredivisie hadden het dit seizoen meermaals lastig met andere ploegen uit de top vier, zo blijkt uit de statistieken van dit seizoen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

AZ en Ajax op zoek naar succes in de toppers

Voor AZ is een competitieduel met een team uit de traditionele top drie al een tijd een ontmoeting zonder veel perspectief. De ploeg van de deze zomer vertrekkende John van den Brom hield aan de laatste zeventien Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en PSV slechts twee punten over. Een van deze twee remises betrof een 2-2 in eigen huis tegen Ajax in november 2016, tevens de laatste keer dus dat de Alkmaarders punten afsnoepten van de aankomende tegenstander.

Dat Ajax echter al zes punten heeft laten liggen tegen de drie andere teams uit de top vier, is een stuk opvallender. Afgelopen seizoen won Ajax nog vijf van de zes Eredivisie-duels met AZ, Feyenoord of PSV. Daarnaast incasseerde Ajax dit seizoen, mede dankzij de sof op bezoek bij Feyenoord, al negen doelpunten in de wedstrijden tegen deze drie teams; dat waren er vorig seizoen in zes ontmoetingen maar vijf.



Top vier in onderlinge duels

Team Duels Winst Gelijk Verlies Doelsaldo Punten Feyenoord 5 2 2 1 10-8 8 PSV 4 2 1 1 8-4 7 Ajax 4 2 0 2 10-9 6 AZ 3 0 1 2 2-9 1

Gekeken naar het heenduel tussen AZ en Ajax eerder dit seizoen, lijken de Alkmaarders wederom niet de beste papieren te hebben. De ploeg van Erik ten Hag zegevierde toen simpel met 5-0. Toch kan AZ een beetje hoop putten uit de uitvorm van Ajax: de Amsterdammers wisten in de laatste vijf uitwedstrijden in de Eredivisie niet de nul te houden, terwijl AZ in twaalf van de laatste dertien thuisontmoetingen met Ajax in competitieverband het net vond.



Opta Facts AZ - Ajax

O Ajax pakte negentien punten in de laatste zeven Eredivisie-duels met AZ (zes zeges, een remise), met een totaal doelsaldo van 23-5 in deze zeven ontmoetingen.

O AZ kwam in twaalf van de laatste dertien thuisduels met Ajax in de competitie tot scoren (vier zeges, drie remises, zes nederlagen), waaronder de 1-0 in de laatste twee thuiswedstrijden, maar dit leverde uiteindelijk geen zege op voor de Alkmaarders (een remise, een nederlaag).

O Dit Eredivisie-seizoen zijn AZ (een punt, met een zege en twee remises) en Ajax (zes punten, met twee zeges en twee nederlagen) de ploegen die het slechtst presteren in onderlinge wedstrijden tussen de top vier van de ranglijst (Feyenoord haalde acht punten, PSV; zeven).

O AZ won voor het eerst sinds maart 2016 vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie; de laatste keer dat dat AZ vaker op rij lukte was in december 2011 (toen tien thuiszeges op rij).

O Calvin Stengs was in zijn eerste vier Eredivisie-duels van 2019 direct betrokken bij vier doelpunten van AZ (twee goals, twee assists). In zijn laatste vier competitiewedstrijden kwam hij niet tot een treffer of assist.

O Marco Bizot hield 24 keer de nul in 59 Eredivisie-duels voor AZ (waaronder zes keer in de laatste acht duels). Alleen Sergio Romero (52) en Rizah Meskovic (53) behaalden binnen zestig Eredivisie-wedstrijden voor de Alkmaarders hun 25ste clean sheet.

O Ajax wist in geen van de laatste vijf uitduels in de Eredivisie de nul te houden. De laatste keer dat dit de Amsterdammers zes keer op rij overkwam was in augustus 2017.

O Donny van de Beek maakte de openingstreffer in de laatste twee Eredivisie ontmoetingen tussen AZ en Ajax. Tegen geen enkele andere Eredivisie-ploeg maakte hij zo vaak de openingsgoal.

O Hakim Ziyech was in zijn elf Eredivisie-duels met AZ goed voor vijf goals en vijf assists; in de ontmoeting met de Alkmaarders eerder dit seizoen zorgde hij voor een treffer en een assist.

O Erik ten Hag zag zijn ploegen in de Eredivisie alleen vaker tot scoren komen tegen Mitchell van der Gaag (achttien keer) en Alfons Groenendijk (zestien keer) dan tegen John van den Brom (vijftien keer).