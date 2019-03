Eredivisie-revelatie krijgt twee jaar na bijzondere entree weer een oproep

Alexander Isak is opgenomen in de selectie van Zweden voor de EK-kwalificatieduels met Roemenië en Noorwegen. Bondscoach Janne Andersson is blijkbaar onder de indruk geraakt van de prestaties van de aanvaller bij Willem II, dat de jongeling huurt van Borussia Dortmund. Naast Isak is ook Sam Larsson van Feyenoord opgenomen in de selectie.

Ruim twee jaar geleden maakte Isak zijn opwachting voor zijn land en in zijn tweede wedstrijd voor Zweden verbrak hij meteen een record. Het destijds zeventienjarige talent scoorde op 12 januari 2017 in de oefeninterland tegen Slowakije (6-0) en werd zodoende de jongste doelpuntenmaker ooit voor Zweden. Isak raakte daarna uit beeld bij Andersson, maar nu doet de trainer weer een beroep op hem.

Isak maakt momenteel in het shirt van Willem II indruk. De aanvaller is sinds de winterstop actief bij de Tilburgers en sindsdien heeft hij al vijf keer het net getroffen namens de club, waarvan twee doelpunten tegen De Graafschap afgelopen weekend. Isak, die nog tot medio 2022 vastligt bij Borussia Dortmund, wordt tot het eind van het seizoen gehuurd door Willem II.