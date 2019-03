‘Eriksen was de moeilijkste tegenstander tegen wie ik ooit speelde’

In deze aflevering van Doorzagen is Voetbalzone-presentator Justus Dingemanse op bezoek in De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles om Paco van Moorsel te ondervragen. De 29-jarige middenvelder vertelt onder meer over de beste speler en favoriete club in de Eredivisie, zijn beste medespeler ooit, en zijn beste vrienden in de voetballerij.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!





Justus Dingemanse is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma’s en reportages. Follow @Justus_vz is fulltime presentator en verslaggever van Voetbalzone en levert bijdrages in de vorm van artikelen, columns, interviews, programma’s en reportages.