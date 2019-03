Real Madrid lonkt aan de horizon: ‘Wij vrezen dat hij gaat vertrekken’

Eden Hazard wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar door de terugkeer van Zinédine Zidane bij de Spaanse grootmacht zou een overstap voor de Belg rap naderen. Volgens diverse media heeft Real vorige maand al aangeklopt bij Chelsea. Emerson Palmieri vreest dat Hazard deze zomer Stamford Bridge achter zich gaat laten.

De verdediger weet dat Hazard enorm belangrijk is voor de Londenaren. “Hij laat iedere dag zien hoe belangrijk hij is”, zegt de 24-jarige linkervleugelverdediger in gesprek met Sky Sports. “Natuurlijk hebben we veel spelers met kwaliteit in onze ploeg, maar hij is van een ander niveau. Hij is een van de beste spelers ter wereld.”

“Ik denk persoonlijk dat hij niet gaat vertrekken, maar je weet het nooit in het voetbal. Net zoals de fans vrezen wij, de spelers, dat hij gaat vertrekken. Ik denk echter nog steeds dat hij blijft. We willen dolgraag dat hij bij ons blijft voetballen”, aldus Emerson over Hazard, die momenteel nog tot de zomer van 2020 vastligt bij de Londenaren.

The Telegraph en Het Laatste Nieuws meldden recent dat Real zich heeft gemeld bij Chelsea om een transfer van Hazard te bespreken. Chelsea zou een deal van circa 115 miljoen euro voor ogen hebben, terwijl Real hoopt op een bedrag van 100 miljoen euro. Hazard heeft in het verleden meermaals aangegeven ooit graag in het shirt van de Koninklijke te willen spelen.