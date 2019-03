‘Peter Bosz mogelijk slachtoffer van dubbelslag van 50 miljoen euro’

Borussia Dortmund is momenteel verwikkeld in een felle titelstrijd met Bayern München, maar dat weerhoudt de Duitse topclub er niet van om na te denken over versterkingen voor komend seizoen. Volgens BILD denken die Borussen onder anderen aan Julian Brandt van Bayer Leverkusen en Niklas Stark van Hertha BSC.

Volgens de Duitse boulevardkrant kunnen zowel de 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler als de 23-jarige verdediger voor 25 miljoen euro worden opgepikt, een bedrag dat gelijk is aan de hoogte van de ontsnappingsclausules van beide spelers. Brandt ligt nog tot 2021 vast bij Bayer Leverkusen, terwijl Stark bij Hertha BSC over een verbintenis tot de zomer van 2022 beschikt.

Het mogelijke vertrek van Brandt kan een flinke tegenvaller zijn voor Peter Bosz, die vanaf eind december de trainer is van die Werkself. De 24-voudig A-international van Duitsland heeft dit seizoen reeds 34 wedstrijden gespeeld voor Bayer Leverkusen, waarin hij 7 doelpunten maakte. Daarnaast bracht hij in deze duels dertien keer een medespeler in stelling.

Borussia Dortmund zou niet de enige Duitse club zijn die interesse heeft in Brandt, aangezien eerder ook Bayern München werd gelinkt aan de Duits international. Naast Brandt staan ook onder anderen Kai Havertz en Leon Bailey op de radar van verschillende Europese topclubs. Laatstgenoemde talenten staan nog tot respectievelijk medio 2022 en 2023 onder contract bij Bayer Leverkusen.