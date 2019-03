KNVB verplaatst meerdere duels om Ajax te helpen in Champions League

Zeven wedstrijden in speelronde 29 en 30 van de Eredivisie krijgen een nieuwe datum of een nieuwe aanvangstijd, zo meldt de KNVB woensdagochtend via de officiële kanalen. Deze veranderingen zijn afgesproken met de betrokken clubs om Ajax een optimale voorbereiding te bieden op de kwartfinale van de Champions League.

Ajax kwalificeerde zich vorige week ten koste van Real Madrid, nadat de KNVB voorafgaand aan de confrontatie ook al een duel van de Amsterdammers had verplaatst. In eerste instantie stond de wedstrijd tegen PEC Zwolle op 2 maart gepland, maar de voetbalbond wilde Ajax helpen in aanloop naar het duel met Real, waardoor de confrontatie nu deze woensdagavond plaatsvindt.

Het duel van Ajax met Excelsior wordt nu verplaatst van zondag 14 naar zaterdag 13 april, met het oog op de midweekse Champions League-verplichtingen van de ploeg van Erik ten Hag. Door de verandering worden ook andere wedstrijden in de Eredivisie verplaatst, zo meldt de voetbalbond, die met de wijzigingen Ajax weer de helpende hand wil bieden.

Wijzigingen speelronde 29

Willem II – Ajax op zaterdag 6 april gaat naar 18.30 uur

FC Groningen – Excelsior op zaterdag 6 april gaat naar 19.45 uur

Wijzigingen speelronde 30

Ajax – Excelsior gaat van zondag 14 april naar zaterdag 13 april (18.30 uur)

Willem II – PEC Zwolle gaat van zaterdag 13 april naar zondag 14 april (14.30 uur)

Feyenoord – Heracles Almelo op zaterdag 13 april gaat naar 20.45 uur

Fortuna Sittard – VVV-Venlo op zaterdag 13 april gaat naar 20.45 uur

FC Utrecht – Vitesse op zondag 14 april gaat naar 16.45 uur