‘Een lege Kuip is natuurlijk wel een signaal naar de KNVB toe’

Feyenoord moet het tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen op 4 april doen zonder de steun van de fans uit Vak S, nadat de KNVB de club heeft bestraft vanwege de aanwezigheid van vuurwerk tijdens het thuisduel met PSV in december. Een deel van het publiek is van plan het duel met de Friezen te boycotten om een signaal af te geven.

“Een lege Kuip is natuurlijk wel een signaal naar de KNVB toe", zegt Mark de Bokx, lid van de Supportersraad van Feyenoord, tegenover RTV Rijnmond. De Bokx vindt het onbegrijpelijk dat een heel vak wordt gestraft voor het feit dat er vuurwerk is afgestoken. “De straf is buitenproportioneel. Een boete is ook niet mooi, maar daar kun je nog mee leven.”

Dat een heel vak niet mag komen om te de ploeg te steunen, is ‘een beetje het begin van het einde’, zo klinkt het. “Wat gaat er straks komen? Waar eindigt dit?” De Bokx is van mening dat vuurwerk in het stadion bij het voetbal hoort. “Het is onderdeel van de supporterscultuur. Vooral aan de Noordzijde, waar Vak S zit. Dat vak neemt vaak het stadion mee op sleeptouw."

“Je zit bijna te wachten op het feit dat er gespeeld moet worden zonder publiek", vervolgt De Bokx, die hoopt dat Feyenoord en de voetbalbond de koppen bijelkaar gaat steken. “Ga bij elkaar aan tafel zitten, spreek dit door en probeer een oplossing te vinden. Op deze manier loopt het volledig uit de hand. Ik ga voor de sfeeracties naar het stadion. En velen met mij. Een stuk van het hart van Feyenoord is dan weg. Dat kun je niet laten gebeuren."