‘Ik heb verkeerd gehandeld door naar het feestje van Neymar te gaan’

Barcelona won eind februari met 1-4 van Real Madrid in de Copa del Rey, waardoor de Catalaanse topclub zich plaatste voor de finale van het Spaanse bekertoernooi. Arthur was voorafgaand aan de kraker onderwerp van gesprek, aangezien de middenvelder twee dagen voor het duel aanwezig was op het verjaardagsfeestje van Neymar. Arthur erkent dat hij toen thuis had moeten blijven.

De 22-jarige Braziliaan reisde op maandag af naar Parijs, terwijl op woensdag het duel met de Koninklijke op het programma stond. “Ik heb verkeerd gehandeld, dat gebeurt weleens”, zegt de 22-jarige Braziliaan in aanloop naar het Champions League-duel met Olympique Lyon van woensdagavond, geciteerd door onder meer Marca.

“Soms maak je foute keuzes en soms maak je goede keuzes. Ik wilde graag naar het feestje, maar ik ben oud genoeg om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik wist wat ik deed en ik bied mijn excuses daarvoor aan als iemand zich eraan gestoord heeft”, aldus Arthur, die afgelopen zomer overkwam van Grêmio. De jongeling weet dat de fans van Barcelona veel van hem verwachten.

“Het is lastig om aan alle verwachtingen te voldoen, ook omdat ik nu mijn droom leef. Ik had nooit gedacht dat alles zo snel met mij zou gaan. Ik voel een grote verantwoordelijkheid en wil de fans bekoren. Met de beste spelers ter wereld voetballen is een ongelooflijke eer, maar ik heb nog veel te leren”, besluit de zomeraanwinst.