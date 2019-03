Erik ten Hag moet belangrijk tweetal missen na ‘historische Ajax-week’

Ajax gaat woensdagavond proberen in het spoor te blijven van koploper PSV als men het opneemt tegen PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Erik ten Hag moet het tegen de Blauwvingers stellen zonder Frenkie de Jong en Hakim Ziyech, zo meldt Voetbal International, aangezien het duo geblesseerd is.

De historische week tegen Real Madrid (1-4 zege), waardoor Ajax doorstootte in de Champions League, laat dus zijn sporen na, zo klinkt het. Volgens het weekblad heeft Ziyech last van zijn kuit, terwijl De Jong niet is hersteld van een liesblessure. De Telegraaf meldt dat De Jong inderdaad niet van de partij zal zijn tegen PEC Zwolle, maar dat Ziyech nog een 'groot vraagteken' is. De Jong werd zondag bij het duel met Fortuna Sittard (4-0) in de rust gewisseld vanwege liesklachten.

Het dagblad schrijft dat het de vraag is of Ten Hag risico's gaat nemen met Ziyech, aangezien zondag het uitduel met AZ, de huidige nummer vier van de Eredivisie, op het programma staat. Het duel met de Alkmaarders lijkt haalbaar voor de Marokkaans international, mits de blessure niet verergert. Zakaria Labyad zou volgens De Telegraaf de logische vervanger zijn voor Ziyech.

'Een andere optie is dat Noussair Mazraoui het middenveld versterkt en diens positie rechts achterin wordt ingenomen door Joël Veltman of Rasmus Kristensen', aldus de krant. Ajax staat momenteel vijf punten achter op PSV, dat dus een duel meer heeft gespeeld. Op zondag 31 maart treffen de twee topclubs elkaar in de Johan Cruijff ArenA.