‘Toen De Ligt voor het eerst bij Oranje zat, viel onze mond open van verbazing’

Ajax en PEC Zwolle spelen woensdagavond hun vanwege de Champions League-perikelen van de Amsterdammers verplaatste wedstrijd en voor enkele spelers van de Blauwvinger wordt dat een bijzonder treffen. Doelman Mickey van der Hart, Pelle Clement en Zian Flemming hebben alle drie een verleden in de jeugdopleiding van Ajax en de drie volgen de ontwikkelingen bij hun oude club nog op de voet.

Zo keken zij vorige week met bewondering naar de verrichtingen van Ajax tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu: “We hebben onderling geintjes gemaakt. ‘Volgende week even die gasten oprollen’ en dat soort gekkigheid”, vertelt Van der Hart met een glimlach aan De Telegraaf. De keeper en Clement kwamen allebei nog in actie voor de hoofdmacht van Ajax, maar voor Flemming wordt het zijn eerste optreden in de Johan Cruijff ArenA.

“Dat is iets waar ik mijn hele leven naar uit heb gekeken. Weliswaar nu in een ander shirt, maar ik zal er toch wel even van genieten”, laat hij weten. Het drietal zal een aantal oude bekenden tegenkomen, waaronder Matthijs de Ligt. Clement is onder de indruk van de stormachtige ontwikkeling van de jonge aanvoerder van Ajax: “Inmiddels zijn we het wel een beetje gewend, maar toen hij voor het eerst bij het Nederlands elftal zat, viel onze mond open van verbazing. Sindsdien is er elke maand een nieuwe verbazing bijgekomen.”

Ajax kan de punten goed gebruiken in de strijd om de landstitel, terwijl PEC strijdt tegen degradatie. Van der Hart geeft aan rekening te houden met een ‘drukke avond’, maar acht zijn ploeg ook weer niet kansloos in Amsterdam: “Het is natuurlijk een ongelofelijke ploeg met ongelofelijke voetballers, maar het is ook weer niet onmogelijk om iets te pakken. Ze hebben dit jaar al in meerdere wedstrijden wat laten liggen.”