Guardiola diep onder de indruk van mogelijke tegenstander: ‘Die gast...’

Manchester City wist zich dinsdagavond met speels gemak te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Josep Guardiola was in eigen huis met 7-0 te sterk voor Schalke 04, nadat de Engelse topclub in februari al met 2-3 won in Duitsland. Guardiola hoopt dat Bayern München, zijn voormalig werkgever, zich eveneens weet te plaatsen voor de volgende ronde.

De Duitse topclub speelt woensdagavond thuis tegen Liverpool, nadat de eerste wedstrijd in 0-0 eindigde. “Mijn excuses voor de Engelsen, maar ik wil dat Bayern doorgaat. Ik voel me nog verbonden met de club. Ik houd van München. Ik houd van Bayern. Ik heb veel vrienden daar. Het zou een lastige kwartfinale worden, maar ik hoop er wel op”, wordt Guardiola na afloop geciteerd door onder meer Sky Sports en Goal.

Guardiola herhaalt dat zijn club nog 'een tiener' is in de Champions League. “Als je de geschiedenis van de club in het toernooi vergelijkt met Liverpool, Barcelona en Bayern München... Onze beste prestatie is de halve finale. Maar tieners hebben wel passie en verlangen, ze zijn niet bang. Dat topclubs eruit liggen? Je kan niet zeggen dat ze dan een rampseizoen hebben, zoals bijvoorbeeld bij Atlético Madrid. De tegenstand in deze competitie is ongelooflijk.”

“Ik heb de Champios League twee keer gewonnen (met Barcelona, red.), maar ook zeven keer niet. Ik ben Real Madrid niet”, knipoogt hij. "Real ligt eruit, oké, maar kijk naar Juventus. Die gast, Cristiano Ronaldo... Zij hebben recent twee finales verloren. Nu hebben ze Ronaldo om de missie te laten slagen. De druk ligt bij hem en hij scoort drie keer tegen Altético Madrid! Tegen dat soort ploegen moeten wij dus."