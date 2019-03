‘PSV dicht bij akkoord met Raiola over ‘spectaculair verbeterd’ contract’

Pablo Rosario is dit seizoen basisspeler bij PSV en houdt zo onder meer zomeraankoop Érick Gutiérrez op de bank. De middenvelder ontwikkelde zich bovendien tot Oranje-international en zijn goede prestaties van de afgelopen maanden leveren hem nu waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een nieuwe overeenkomst met zijn club op. Het Eindhovens Dagblad rept woensdagochtend namelijk over een nieuw, ‘spectaculair verbeterd’ contract voor de 22-jarige Rosario.

De huidige verbintenis van de Amsterdammer loopt nog door tot medio 2020 en het is PSV er veel aan gelegen om die termijn zo snel mogelijk te verlengen. De Eindhovenaren zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest met Rosario en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en zouden nu bijna akkoord zijn over een tot 2023 doorlopende verbintenis voor de enkelvoudig Oranje-international. De verwachting van de regionale krant is dat er binnenkort witte rook zal komen vanuit het Philips Stadion, hoewel er op dit moment nog geen sprake is van een volledige deal.

Als PSV en Rosario eruit zijn heeft de club alle jonge basisspelers, die een hoge transferwaarde vertegenwoordigen, in ieder geval voor de komende nog twee jaar onder contract staan. De koploper van de Eredivisie probeert daarnaast de contracten van spelers als Donyell Malen en Daniel Schwaab open te breken, maar een doorbraak is nog niet bereikt.