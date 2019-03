Griezmann: ‘Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet genoeg heb gedaan’

Atlético Madrid leek door een 2-0 overwinning op Juventus in het eigen Wanda Metropolitano goede papieren in handen te hebben voor het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. Dinsdagavond ging het door een hattrick van Cristiano Ronaldo echter alsnog helemaal mis voor los Colchoneros, die het spelen van de in het eigen stadion georganiseerde finale nu kunnen vergeten. Antoine Griezmann sprak na afloop van een teleurstellende avond.

“We hebben de wedstrijd niet zo gespeeld als we eigenlijk wilden. Het was een slechte avond en we hebben het Juventus te makkelijk gemaakt”, reageerde hij na de 3-0 nederlaag bij Sky Italia. “We zijn allemaal teleurgesteld, aangezien we gewoon ons spel niet speelden. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet genoeg heb gedaan, ons tempo was niet goed en Juventus was ons op elk gebied de baas.”

“Aangezien we de eerste wedstrijd nog met 2-0 wonnen, kunnen we daar verder niet te veel over zeggen. Ik weet niet wat er gebeurde, het deed me een beetje denken aan de wedstrijd tegen Bayern München (drie jaar geleden, red.), maar toen lukte het ons wel om wat kleine wijzigingen door te voeren. Juventus was ons vanavond op alle gebieden te snel af.”

Atlético heeft met een achterstand van zeven punten op koploper Barcelona in de competitie ogenschijnlijk nog maar weinig om voor te spelen, maar Diego Godín wil het seizoen wel zo goed mogelijk afsluiten: “We waren vanavond niet in staat om hen aan te vallen. Het lukte hen wel om te scoren en wij konden het doelpunt dat we nodig hadden om door te gaan niet maken. We zullen de rest van het seizoen echter wel doorgaan met alles te geven.”